ua en ru
Вт, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Україна, Вівторок 24 грудня 2024 15:35
UA EN RU
НБУ знизив курс долара після історичного максимуму Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,991 гривень за 1 долар (+0,1149 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6454 гривень за 1 євро (+0,1340 грн).

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,94-41,96 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 42,35 гривень.

Прогноз курсу

Директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала вважає, що зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень - це здоровий процес для економіки України.

"Долар істотно зміцнився. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня, я думаю, на наступний рік продовжила такий самий темп девальвації, як і поточного. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчуємо десь на 42, якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде", - сказав він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Україна отримала перший транш від США в рамках кредиту на 20 млрд доларів
Україна отримала перший транш від США в рамках кредиту на 20 млрд доларів
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив
Мілан Лєліч, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан не є посередником між Україною та Росією, про це ніхто не просив