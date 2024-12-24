ua en ru
Вт, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Украина, Вторник 24 декабря 2024 15:35
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,991 гривен за 1 доллар (+0,1149 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,6454 гривен за 1 евро (+0,1340 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,94-41,96 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 42,35 гривен.

Прогноз курса

Директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала считает, что рост курса доллара в следующем году еще на 10% до 46-47 гривен - это здоровый процесс для экономики Украины.

"Доллар существенно укрепился. Поэтому для экономики будет здорово, чтобы гривна, я думаю, на следующий год продолжила такой же темп девальвации, как и в текущем. Это примерно на 10%. Это значит, если мы этот год заканчиваем где-то на 42, если закончим следующий год на уровне 46-47, то в этом ничего плохого не будет", - сказал он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов": как отработала ПВО
РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов": как отработала ПВО
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил