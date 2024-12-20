НБУ знизив курс долара після історичного максимуму
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після того, як він чотири дні поспіль оновлював історичний максимум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 23 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,8761 гривень за 1 долар (-0,0531 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,5114 гривень за 1 євро (-0,0656 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,88-41,91 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 42,10 гривень.
Допомога Україні
Україна найближчим часом отримає перші 2 млрд доларів допомоги від країн G7 за рахунок заморожених російських активів.
Зокрема, США нададуть через фонд Світового банку 1 млрд доларів, Японія - 567 млн доларів, Велика Британія - 483 млн доларів.
Таким чином, Україна практично гарантувала покриття дефіциту держбюджету і надходження валюти на 2025 рік, оскільки діятиме механізм G7 допомоги Україні на 50 млрд доларів.