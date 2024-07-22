НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Офіційний курс на 23 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3369 грн за 1 долар (-0,1543 грн).

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Курс євро становитиме 44,9952 гривень за 1 євро (-0,1908 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 12 копійок до 41,37-41,39 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився на -41,95 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, НБУ продовжить діяти в парадигмі режиму "керованої гнучкості", регулюючи попит та пропозицію через валютні інтервенції.

При цьому він припустив, що межі допустимих валютних коливань повільно зміщуватимуться у бік зростання.

Водночас, за його словами, основні зміни на ринку переносяться ближче до осені.