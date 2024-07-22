НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Официальный курс на 23 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,3369 гривен за 1 доллар (-0,1543 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,9952 гривен за 1 евро (-0,1908 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,37-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился -41,95 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, НБУ продолжить действовать в парадигме режима "управляемой гибкости", регулируя спрос и предложение через валютные интервенции.

При этом он допустил, что границы допустимых валютных колебаний будут медленно смещаться в сторону роста.

В то же время, по его словам, основные изменения на рынке переносятся ближе к осени.