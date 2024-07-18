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НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Украина, Четверг 18 июля 2024 15:51
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НБУ снизил курс доллара после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после очередного исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,422 гривен за 1 доллар (-0,0407 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,2618 гривен за 1 евро (-0,0839 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,44-41,47 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 25 копеек до 41,90 гривен.

Прогноз курса

В течение следующих 12 месяцев ожидается рост курса доллара. Такой прогноз дают банкиры, финансовые аналитики, руководители предприятий и население.

В июле банкиры прогнозируют курс на уровне 43,15 грн/доллар. Это значительно выше, чем предыдущий прогноз за апрель (41,69 грн/доллар).

Рост курса доллара ускорился в последние недели. В НБУ связывают это с влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту. Кроме того повлияли майская валютная либерализация, а также временное уменьшение предложения валюты аграрным сектором.

В НБУ заявили, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка, поскольку в скором времени начнет поступать валюта от продажи нового урожая. Кроме того, в этом месяце НБУ ожидает поступления 3,9 млрд долларов от США.

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