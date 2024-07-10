ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Украина, Среда 10 июля 2024 15:44
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 11 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7146 гривен за 1 доллар (-0,0516 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,0776 гривен за 1 евро (-0,0070 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 40,76-40,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,05 гривен.

Валютные сбережения украинцев

По данным НБУ, в мае более трети вкладов (35,6%) населения в банках были в долларах и евро. Всего в баках хранилось 1 трлн 266 млрд гривен.

Банки платили по новым гривневым вкладам в среднем 11,0% годовых, а валютным депозитам банки дают всего 1,0% годовых.

Однако с начала года курс доллара вырос примерно на 8%, что свело на нет разницу в ставках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине