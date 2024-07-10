НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 11 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7146 гривен за 1 доллар (-0,0516 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,0776 гривен за 1 евро (-0,0070 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 40,76-40,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,05 гривен.

Валютные сбережения украинцев

По данным НБУ, в мае более трети вкладов (35,6%) населения в банках были в долларах и евро. Всего в баках хранилось 1 трлн 266 млрд гривен.

Банки платили по новым гривневым вкладам в среднем 11,0% годовых, а валютным депозитам банки дают всего 1,0% годовых.