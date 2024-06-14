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НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні після історичного максимуму напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 17 червня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,649 грн за 1 долар (-0,0418 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,4782 гривень за 1 євро (-0,4068 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 7 копійок до 40,68-40,71 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 15 копійок до 41,10 гривень.

Прогноз курсу

Фінансові аналітики у червні значно погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців. Вони очікують на курс на рівні 42,80 грн/долар. Це на гривню більше, ніж прогноз за квітень (41,81 грн/долар).

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