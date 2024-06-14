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НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне после исторического максимума накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,649 гривен за 1 доллар (-0,0418 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4782 гривен за 1 евро (-0,4068 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 40,68-40,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,10 гривен.

Прогноз курса

Финансовые аналитики в июне значительно ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев. Они ожидают курс на уровне 42,80 грн/доллар. Это на гривну больше, чем прогноз за апрель (41,81 грн/доллар).

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