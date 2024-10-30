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НБУ снизил курс доллара на последний день октября

Украина, Среда 30 октября 2024 15:44
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НБУ снизил курс доллара на последний день октября Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста три дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 31 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2790 гривен за 1 доллар (-0,1008 грн).

НБУ снизил курс доллара на последний день октября

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,635 гривен за 1 евро (+0,0276 грн).

НБУ снизил курс доллара на последний день октября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,24-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара на последний день октября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,55 гривен. За месяц курс доллара не изменился.

Курс доллара в октябре

НБУ держит курс доллара практически неизменным уже три месяца подряд. До конца июля доллар активно дорожал и достиг максимума 41,49 грн/доллар на 22 июля. В НБУ заявили об угрозе ценовой стабильности и прекратили девальвацию.

За октябрь курс доллара вырос на 0,2% (с 41,19 грн/доллар на 30 сентября). С начала года доллар подорожал на 8,7% (с 37,98 на 31 октября 2023 года).

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