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НБУ знизив курс долара, офіційний курс євро залишився вищим за 46 гривень

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,3008 грн за 1 долар (-0,0583 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1041 гривень за 1 євро (-0,0775 грн). Курс знизився після історичного максимуму.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 2 копійки до 41,29-41,33 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, з високою ймовірністю можна очікувати, що за підсумками вересня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,3-41,8 грн/долар.

За його словами, коридор валютних змін буде на рівні 41,2-42 грн/долар на міжбанку та 41,2-42,2 грн/долар на готівковому ринку.

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