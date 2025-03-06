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НБУ знизив курс долара до мінімуму з кінця листопада

Фото: курс долара впав на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з кінця листопада 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 7 березня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2742 гривень за 1 долар (-0,0938 грн).

Нижчим курс був тільки 21 листопада минулого року - 41,2533 грн/долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,2493 гривень за 1 євро (+0,3718 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 11 копійок до 41,23-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,65 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в банках України в лютому 2025 року впав на 1,7% до 41,85 гривень.

За рік долар подорожчав на 9,1%. За даними НБУ, за останні три роки (з лютого 2022 року) курс зріс на 46,9%.

При цьому зараз курс перебуває на рівні, який був у вересні 2022 року (41,64 грн/долар).

 

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