НБУ знизив курс долара, євро продовжує дорожчати

Прогноз курсу

Минулого тижня попит на валюту в Україні значно зріс, проте він ніяк не позначився на курсі долара.

Як відзначають аналітики компанії ICU, Національний банк продовжує тримати курс біля позначки 41,80 гривень і має намір зберегти його найближчим часом.

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