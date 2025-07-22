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НБУ знизив курс долара, євро продовжує дорожчати

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7653 гривень за 1 долар (-0,0541 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,8654 гривень за 1 євро (+0,0747 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,77-41,80 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,90 гривень, курс євро зріс до 49,15 гривень.

 

 

Прогноз курсу

Минулого тижня попит на валюту в Україні значно зріс, проте він ніяк не позначився на курсі долара.

Як відзначають аналітики компанії ICU, Національний банк продовжує тримати курс біля позначки 41,80 гривень і має намір зберегти його найближчим часом.

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