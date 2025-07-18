НБУ знизив курс долара, але підвищив курс євро

Індекс Біг-Мака

За даними індексу Біг-Мака журналу The Economist за липень 2025 року, гривня недооцінена на 47,5%.

Курс за купівельною спроможністю має бути на рівні 21,96 грн/долар.

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