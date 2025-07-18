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НБУ снизил курс доллара, но повысил курс евро

Фото: курс доллара упал на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (-0,1156 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,607 гривен за 1 евро (+0,1543 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 42,00 гривен, курс евро упал до 48,90 гривен.

 

Индекс Биг-Мака

По данным индекса Биг-Мака журнала The Economist за июль 2025 года, гривна недооценена на 47,5%.

Курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/доллар.

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