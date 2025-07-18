НБУ снизил курс доллара, но повысил курс евро

Официальный курс на 21 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7514 гривен за 1 доллар (-0,1156 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,607 гривен за 1 евро (+0,1543 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 11 копеек до 41,74-41,77 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 42,00 гривен, курс евро упал до 48,90 гривен.