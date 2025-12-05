UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ знизив курс долара на 13 копійок

Фото: Курс долара знизився на 13 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 8 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0567 гривень за 1 долар (-0,13 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 48,9961 гривень за 1 євро (-0,23 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс практично залишився на рівні минулого дня 42,214-42,20 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 4 грудня.

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара порівняно зі значенням 4 грудня знизився на 3 копійки до 42,38 гривні, водночас курс продажу євро знизився на 6 копійок - до 49,45 гривні. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 41,85 і 48,83 гривень відповідно.

Прогноз курсу

Аналітики фінансового маркетплейса КІТ Group прогнозують, що впродовж грудня середній готівковий курс долара перебуватиме в діапазоні 42,1-43,8 гривень. Незважаючи на невелике підвищення вартості валюти США, аналітики застерігають населення від панічних настроїв і хаотичного скуповування долара. Експерти кажуть, що можливі короткострокові коливання курсу, але вони залишаються контрольованими і різкого обвалу очікувати не варто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара