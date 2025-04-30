НБУ знизив курс долара на 1 травня

Прогноз курсу

За квітень офіційний курс долара зріс на 9 копійок до 41,56 гривень.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, курс долара в травні може зрости.

"Цілком можливо, що в другій половині травня офіційний курс долара може зрости в середньому на 1%, а за підсумками місяця офіційний курс буде на рівні 41,6-42 грн/долар", - сказав він.

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