НБУ снизил курс доллара на 1 мая

Официальный курс на 1 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4706 гривен за 1 доллар (-0,0941 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,1687 гривен за 1 евро (-0,1153 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,46-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,75 гривен.