НБУ знижує курс злотого до гривні другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 5 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,0227 гривень за 1 злотий (-0,0682 грн).
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,90 гривень і продають по 11,20 гривень. Курс не змінився.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після двох днів зростання.
Офіційний курс на 4 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4829 гривень за 1 долар (-0,1556 грн).
Офіційний курс євро становитиме 47,2013 гривень за 1 євро (-0,2250 грн).
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