НБУ снижает курс злотого к гривне второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двух дней роста.

Официальный курс на 4 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,4829 гривен за 1 доллар (-0,1556 грн).

Официальный курс евро составит 47,2013 гривен за 1 евро (-0,2250 грн).

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