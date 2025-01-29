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НБУ знижує курс польського злотого до гривні другий день поспіль

Фото: курс злотого впав на 6 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,3491 гривень за 1 злотий (-0,0559 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,35 гривень і продають по 10,50 гривень. Курс продажу не змінився.

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Офіційний курс на 30 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9294 гривень за 1 долар (-0,0901 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,6192 гривень за 1 євро (-0,1651 грн).

 

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