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НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

Україна, Середа 29 січня 2025 15:33
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НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень Фото: курс долара впав на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зростання два дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 30 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9294 гривень за 1 долар (-0,0901 грн).
НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,6192 гривень за 1 євро (-0,1651 грн).
НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 14 копійок до 41,90-41,93 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
НБУ опустив курс долара нижче 42 гривень

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 42,20 гривень.

Прогноз курсу

За прогнозом аналітиків компанії ICU, НБУ прагнутиме зберегти курс цього тижня близько рівня 42 грн/долар.

Наприкінці грудня 2024 року курс також був на цьому рівні. У першій половині січня курс зріс до максимуму 42,28 грн/долар, але потім НБУ опустив курс.

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