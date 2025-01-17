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НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1257 гривень за 1 долар (-0,0472 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 43,3684 гривень за 1 євро (+0,0484 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 42,08-42,11 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 42,65 грн/долар.

Прогноз курсу

Курс долара в наступні 12 місяців продовжить зростання. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств і населення.

У січні 2025 року фінансові аналітики очікують курс 45,19 грн/долар. Це вище за попередній прогноз за грудень минулого року (44,83 грн/долар).

Українські банкіри в січні очікують курс через 12 місяців на рівні 45,31 грн/долар. Це вище попереднього прогнозу за жовтень на рівні 44,92 грн/долар.

 

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