НБУ знижує курс долара третій день поспіль

Офіційний курс на 26 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2236 грн за 1 долар (-0,0645 грн).

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Курс євро становитиме 45,8406 гривень за 1 євро (-0,1420 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 41,29-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,45 гривні.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, до кінця 2024 року курс долара коливатиметься в межах 41-42 грн/долар.

"Може, буде 42,5 грн/долар. Ситуація на міжбанку контролюється Національним банком. НБУ не дасть курсу підвищуватись", - сказав він.

За його словами, НБУ має погасити девальваційні очікування. "Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Почали розганятися інфляція та девальваційні очікування. Зараз НБУ не може дозволити собі значного руху", - додав експерт.