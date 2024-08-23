НБУ снижает курс доллара третий день подряд

Официальный курс на 26 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2236 гривен за 1 доллар (-0,0645 грн).

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Курс евро составит 45,8406 гривен за 1 евро (-0,1420 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 41,29-41,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,45 гривен.

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, до конца 2024 года курс доллара будет колебаться в пределах 41-42 грн/доллар.

"Может, будет 42,5 грн/доллар. Ситуация на межбанке контролируется Национальным банком. НБУ не даст курсу повышаться", - сказал он.

По его словам, НБУ должен погасить девальвационные ожидания. "Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Начали разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. Сейчас НБУ не может позволить себе значительное движение", - добавил эксперт.