НБУ знижує курс долара шостий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає шостий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,50 гривень.
Згідно з даними НБУ, структурний дефіцит валюти скоротився в березні. НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,608 млрд доларів, що на 14,8% менше, ніж у лютому.
НБУ скорочує продажі третій місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 9,416 млрд доларів.
За прогнозом МВФ, зовнішнє фінансування становитиме 39,8 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.