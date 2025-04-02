НБУ знижує курс долара шостий день поспіль

Офіційний курс на 3 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,32-41,35 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,50 гривень.

Ситуація на ринку

Згідно з даними НБУ, структурний дефіцит валюти скоротився в березні. НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 2,608 млрд доларів, що на 14,8% менше, ніж у лютому.

НБУ скорочує продажі третій місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 9,416 млрд доларів.

За прогнозом МВФ, зовнішнє фінансування становитиме 39,8 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.