НБУ снижает курс доллара шестой день подряд

Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3162 гривен за 1 доллар (-0,0568 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,6339 гривен за 1 евро (+0,0255 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,50 гривен.

Ситуация на рынке

Согласно данным НБУ, структурный дефицит валюты сократился в марте. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,608 млрд долларов, что на 14,8% меньше, чем в феврале.

НБУ сокращает продажи третий месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 9,416 млрд долларов.

По прогнозу МВФ, внешнее финансирование составит 39,8 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.