RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

НБУ снижает курс доллара шестой день подряд

Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет шестой день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,3162 гривен за 1 доллар (-0,0568 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 44,6339 гривен за 1 евро (+0,0255 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,50 гривен.

Ситуация на рынке

Согласно данным НБУ, структурный дефицит валюты сократился в марте. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,608 млрд долларов, что на 14,8% меньше, чем в феврале.

НБУ сокращает продажи третий месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 9,416 млрд долларов.

По прогнозу МВФ, внешнее финансирование составит 39,8 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ