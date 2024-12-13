НБУ знижує курс долара другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль після того, як він підійшов до історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 16 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,6070 гривень за 1 долар (-0,0518 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 43,7373 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 7 копійок до 41,69-41,72 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,80 гривень.
Коментар НБУ
НБУ підвищив облікову ставку до 13,5% через сплеск інфляції. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це підвищить інтерес до строкових гривневих заощаджень, а відповідно, сприятиме зниженню тиску на курс і ціни в міру вичерпання тимчасових факторів інфляції.
"Збереження стійкості валютного ринку залишається важливим фактором повернення інфляції на траєкторію зниження", - додав Пишний.