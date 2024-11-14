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НБУ знижує курс долара другий день поспіль, євро подешевшав ще на 50 копійок

Україна, Четвер 14 листопада 2024 15:51
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НБУ знижує курс долара другий день поспіль, євро подешевшав ще на 50 копійок Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 15 листопада 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2446 грн за 1 долар (-0,0967 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль, євро подешевшав ще на 50 копійок

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,4677 гривень за 1 євро (-0,4822 грн).

НБУ знижує курс долара другий день поспіль, євро подешевшав ще на 50 копійок

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 9 копійок до 41,21-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує курс долара другий день поспіль, євро подешевшав ще на 50 копійок

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,70 гривень.

Курс євро до долара

Євро впав до річного мінімуму до долара, оскільки перемога Дональда Трампа на виборах у США підвищує ймовірність підвищення тарифів, що може завдати нового удару по економіці єврозони.

Євро впав на 6% до позначки близько 1,05 долара порівняно з більш ніж річним максимумом у вересні.

Падіння євро до 1 долара можливе. До паритету залишилося всього 5%, і євро вже торгувався нижче за цей рівень - один раз на початку 2000-х і знову протягом кількох місяців у 2022 році.

Для трейдерів позначка 1 долар є ключовим психологічним рівнем. Тому падіння нижче цього рівня може посилити негативні настрої щодо євро, що призведе до подальшого зниження курсу.

Великі банки, включаючи JPMorgan та Deutsche Bank, вважають, що падіння до паритету може статися залежно від розміру тарифів.

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