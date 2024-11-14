НБУ снижает курс доллара второй день подряд, евро подешевел еще на 50 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 15 ноября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2446 гривен за 1 доллар (-0,0967 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4677 гривен за 1 евро (-0,4822 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,21-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

Курс евро к доллару

Евро упал до годового минимума к доллару, поскольку победа Дональда Трампа на выборах в США повышает вероятность повышения тарифов, что может нанести новый удар по экономике еврозоны.

Евро упал на 6% до отметки около 1,05 доллара по сравнению с более чем годовым максимумом в сентябре.

Падение евро до 1 доллара возможно. До паритета осталось всего 5%, и евро уже торговался ниже этого уровня - один раз в начале 2000-х и снова в течение нескольких месяцев в 2022 году.

Для трейдеров отметка в 1 доллар является ключевым психологическим уровнем. Поэтому падение ниже этого уровня может усугубить негативные настроения в отношении евро, что приведет к дальнейшему снижению курса.

Крупные банки, включая JPMorgan и Deutsche Bank, считают, что падение до паритета может произойти в зависимости от размера тарифов.