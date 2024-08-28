НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 серпня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2508 грн за 1 долар (-0,0500 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,8791 гривень за 1 євро (-0,2250 грн). Курс знизився після історичного максимуму.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 10 копійок до 41,19-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,50 гривень.

Прогноз курсу

Опитані РБК-Україна експерти прогнозують, що курс долара зросте до кінця року. Однак це зростання буде помірним. Зокрема, у компанії Dragon Capital до кінця року очікують курсу 41-42 грн/долар і не виключають, що він може зрости до 42,5 грн/долар.

Компанія ICU прогнозує курс на рівні 42,6 гривні за долар.