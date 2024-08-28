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НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Украина, Среда 28 августа 2024 15:44
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НБУ снижает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,2508 гривен за 1 доллар (-0,0500 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,8791 гривен за 1 евро (-0,2250 грн). Курс снизился после исторического максимума.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,19-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,50 гривен.

Прогноз курса

Опрошенные РБК-Украина эксперты прогнозируют, что курс доллара вырастет до конца года. Однако этот рост будет умеренным. В частности, в компании Dragon Capital до конца года ожидают курс 41-42 грн/доллар и не исключают, что он может вырасти до 42,5 грн/доллар.

Компания ICU прогнозирует курс на уровне 42,6 гривен за доллар.

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