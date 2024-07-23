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НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Украина, Вторник 23 июля 2024 15:44
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НБУ снижает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд после достижения максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 24 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,2316 гривен за 1 доллар (-0,1053 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7693 гривен за 1 евро (-0,2259 грн).

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,27-41,30 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,85 гривен.

Прогноз курса

Экономист Dragon Capital Елена Билан прогнозирует рост курса доллара до конца года. "Несмотря на неопределенность относительно конкретной цифры курса на конец года, мы точно не ожидаем неконтролируемого обвала", - сказала она.

По ее словам, резервы НБУ остаются на рекордно высоких уровнях. "Мой прогноз на конец года был 42 гривны, но ситуация сейчас развивается не так, как я ожидала. Похоже, что мы на конец года выходим на высший курс, возможно 43 грн или даже 44 гривен за доллар", - прогнозирует эксперт.

В мае аналитики компании Dragon Capital повысили прогноз курса на конец 2024 года с 39 до 42 грн/доллар в связи с изменением подходов НБУ к управлению валютным курсом в начале 2024 года.

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