В НБУ не знают пределов укрепления гривны

В условиях плавающего курсообразования никто наверняка не скажет, где предел укрепления гривны. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Бахтари, курс определяют спрос и предложение валюты на рынке, а поведение тысячи тысяч игроков предсказать невозможно.

Он напомнил, что у украинцев низкое доверие к национальной валюте после череды кризисов. "Поэтому есть миф, что после длительного укрепления гривны обязательно должен быть прыжок, пружина выскочит и гривна стремительно подешевеет. Но это не так. Центробанк не манипулирует курсом, дисбалансы не накапливаются. Поэтому курс плавно меняется в зависимости от условий на рынке", - сказал он.

Представитель НБУ отметил, что в экономике есть те, кто выигрывает от удешевления гривны, однако есть и те, кто выигрывает от укрепления.

"Когда курс девальвирует, выигрывают экспортеры, ведь они получают больше гривны за один доллар. Но обычные люди теряют, ведь им становится дороже покупать импортные товары, дороже ездить за границу, платить за газ и бензин. Когда гривна укрепляется, экспортеры теряют, но выигрывает остальная страна, которая потребляет импортные товары. Плавающий курс уравновешивает интересы этих двух сторон", - добавил он.

Напомним, по данным Совета НБУ, главными причинами укрепление курса гривны к доллару в 2019 году были приток портфельных инвестиций (спекулятивного капитала) нерезидентов на рынок ОВГЗ; благоприятные условия торговли; высокий урожай сельскохозяйственных культур.

Отметим, по данным НБУ, укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, - отображение состояния платежного баланса Украины.