НБУ значно покращив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

Згідно з оновленим прогнозом НБУ, у 2024 році резерви зростуть до 31,0 млрд доларів (раніше очікувалося 27,4 млрд доларів). У 2025 році резерви становитимуть 34,6 млрд доларів.

Як зазначив під час брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, у 2022 році Україна отримала понад 32 млрд доларів міжнародної допомоги, з яких більше 14 млрд доларів становили гранти.

"Завдяки цьому вдалося профінансувати більшу частину дефіциту зведеного бюджету (понад 27% ВВП без урахування грантів), а також наростити міжнародні резерви до 28,5 млрд доларів на кінець року. Поточний рівень резервів є достатнім для забезпечення стійкості валютного ринку", - сказав він.

З огляду на вже анонсовані обсяги міжнародної допомоги та прогрес у перемовинах з МВФ загальний обсяг офіційного фінансування у 2023 році може перевищити 38 млрд доларів, сказав він. Це дасть змогу уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту у 2023 році та підтримати міжнародні резерви на достатньому рівні, навіть в умовах довшого збереження високих безпекових ризиків.