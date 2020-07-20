НБУ значительно повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала еще на 34 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2020 года установил курс евро на уровне 31,59 гривен за евро. Это на 34 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 июля установлен на таком уровне: 31,5908 гривен за евро (+0,3354 грн). При этом курс евро на 20 июля составляет 31,129 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 20 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 24 копейки до 31,54 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,97 (30,73 - 17 июля), продажи - 31,54 (31,30 - 17 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 25 копеек до 31,63 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,61 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,6011 гривен за 1 доллар (+0,2405 грн). При этом курс доллара на 20 июля составляет 27,3606 гривен за 1 доллар.