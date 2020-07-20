НБУ значно підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 34 копійки

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 31,59 гривень за євро. Це на 34 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 липня встановлено на такому рівні: 31,5908 гривень за євро (+0,3354 грн). При цьому курс євро на 20 липня становить 31,129 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 20 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 24 копійки до 31,54 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,97 (30,73 - 17 липня), продажу - 31,54 (31,30 - 17 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 25 копійок до 31,63 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,61 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар, що на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 липня встановлено на такому рівні: 27,6011 гривень за 1 долар (+0,2405 грн). При цьому курс долара на 20 липня становить 27,3606 гривень за 1 долар.