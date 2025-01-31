НБУ змінює правила продажу пам’ятних монет: чого чекати

Зареєстровані користувачі, які вже мають акаунти на сайті інтернет-магазину, отримають електронні листи з повідомленням про необхідність пройти верифікацію. Після цього їм стане доступною процедура верифікації через BankID НБУ.

Наразі нові користувачі, що реєструються після 3 лютого, зможуть пройти ідентифікацію та верифікацію через систему BankID НБУ безпосередньо під час реєстрації. Це дозволить користувачам швидко і зручно підтвердити свою особу.

Заступник голови Національного банку Олексій Шабан зазначив, що використання системи BankID НБУ підвищить доступність нумізматичної продукції для ширшого кола покупців. Введення верифікації на технологічному рівні запобігатиме створенню декількох акаунтів для однієї особи, що забезпечить більшу прозорість процесу покупки.

Як пройти верифікацію через систему BankID НБУ

Увійдіть в особистий кабінет на сайті інтернет-магазину НБУ.

Натисніть на позначку з логотипом "BankID НБУ".

Перейдіть на сторінку системи BankID та оберіть банк, де маєте відкритий рахунок.

Пройдіть багатофакторну автентифікацію в обраному банку.

Надішліть банку згоду на передачу ваших персональних даних.

Після успішної верифікації користувач буде проінформований про результат в особистому кабінеті.

Додаткові деталі: