НБУ меняет правила продажи памятных монет: чего ждать

Зарегистрированные пользователи, которые уже имеют аккаунты на сайте интернет-магазина, получат электронные письма с уведомлением о необходимости пройти верификацию. После этого им станет доступной процедура верификации через BankID НБУ.

Сейчас новые пользователи, которые регистрируются после 3 февраля, смогут пройти идентификацию и верификацию через систему BankID НБУ непосредственно во время регистрации. Это позволит пользователям быстро и удобно подтвердить свою личность.

Заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан отметил, что использование системы BankID НБУ повысит доступность нумизматической продукции для более широкого круга покупателей. Введение верификации на технологическом уровне предотвратит создание нескольких аккаунтов для одного лица, что обеспечит большую прозрачность процесса покупки.

Как пройти верификацию через систему BankID НБУ

Войдите в личный кабинет на сайте интернет-магазина НБУ.

Нажмите на отметку с логотипом "BankID НБУ".

Перейдите на страницу системы BankID и выберите банк, где у вас открыт счет.

Пройдите многофакторную аутентификацию в выбранном банке.

Отправьте банку согласие на передачу ваших персональных данных.

После успешной верификации пользователь будет проинформирован о результате в личном кабинете.

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