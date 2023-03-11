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НБУ змінив перелік системно важливих банків України

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Украина, Субота 11 березня 2023 09:33
НБУ змінив перелік системно важливих банків України Фото: НБУ оновив перелік системно важливих банків України(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до цього переліку "Креді Агріколь Банк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

В оновленому переліку 15 установ

  • А-Банк
  • Креді Агріколь Банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Південний
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк
  • Сенс Банк
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрексімбанк
  • Укрсиббанк
  • Універсал банк.

Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності погодила проведення Національним банком у 2023 році оцінки стійкості банків, яка дасть змогу з’ясувати справжній стан сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов'язаної з війною.

Станом на 11 березня в Україні працюють 65 банків.

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