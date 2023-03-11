НБУ змінив перелік системно важливих банків України
Фото: НБУ оновив перелік системно важливих банків України(Віталій Носач, РБК-Україна)
Національний банк України за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до цього переліку "Креді Агріколь Банк".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
В оновленому переліку 15 установ
- А-Банк
- Креді Агріколь Банк
- Кредобанк
- ОТП банк
- Ощадбанк
- Південний
- Приватбанк
- ПУМБ
- Райффайзен Банк
- Сенс Банк
- Таскомбанк
- Укргазбанк
- Укрексімбанк
- Укрсиббанк
- Універсал банк.
Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.
Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності погодила проведення Національним банком у 2023 році оцінки стійкості банків, яка дасть змогу з’ясувати справжній стан сектору після проходження найгострішої фази поточної економічної кризи, пов'язаної з війною.
Станом на 11 березня в Україні працюють 65 банків.