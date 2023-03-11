НБУ змінив перелік системно важливих банків України

Національний банк України за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків включив до цього переліку "Креді Агріколь Банк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

В оновленому переліку 15 установ А-Банк

Креді Агріколь Банк

Кредобанк

ОТП банк

Ощадбанк

Південний

Приватбанк

ПУМБ

Райффайзен Банк

Сенс Банк

Таскомбанк

Укргазбанк

Укрексімбанк

Укрсиббанк

Універсал банк. Для системно важливих банків діють підвищені вимоги, покликані забезпечити додатковий запас їх стійкості.