НБУ изменил перечень системно важных банков Украины

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра перечня системно важных банков включил в этот список "Креди Агриколь Банк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В обновленном перечне 15 учреждений А-Банк

Креди Агриколь Банк

Кредобанк

ОТП банк

Ощадбанк

Пивденный

Приватбанк

ПУМБ

Райффайзен Банк

Смысл Банк

Таскомбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Укрсиббанк

Универсал банк. Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.