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НБУ изменил перечень системно важных банков Украины

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Украина, Суббота 11 марта 2023 09:33
НБУ изменил перечень системно важных банков Украины Фото: НБУ обновил перечень системно важных банков Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины по результатам ежегодного пересмотра перечня системно важных банков включил в этот список "Креди Агриколь Банк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

В обновленном перечне 15 учреждений

  • А-Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобанк
  • ОТП банк
  • Ощадбанк
  • Пивденный
  • Приватбанк
  • ПУМБ
  • Райффайзен Банк
  • Смысл Банк
  • Таскомбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал банк.

Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить дополнительный запас их устойчивости.

Напомним, Совет по финансовой стабильности согласовал проведение Национальным банком в 2023 году оценки устойчивости банков, которая позволит выяснить истинное состояние сектора после прохождения острейшей фазы текущего экономического кризиса, связанного с войной.

На 11 марта в Украине работают 65 банков.

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