НБУ зберігає долар як базову валюту в Україні, але розглядає євро

Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту. Водночас регулятор вивчає можливі зміни через посилення економічних і фінансових зв’язків з Європейським Союзом.
Про це заявив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Якщо говорити про курсоутворюючу валюту, то в нас нею залишається долар США. На сьогодні фокус на ньому все ще переважає, незважаючи на всі ці структурні зміни", - сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Він додав, що з часом зміни будуть неминучі.
За словами Ніколайчука, у перспективі більшість зовнішніх показників Україна буде змушена переводити саме в євро. Це зумовлено курсом на євроінтеграцію та економічною співпрацею з ЄС.
Історично акцент робився на співвідношенні гривня-долар. Однак з початку повномасштабної війни зв’язки з країнами Європи суттєво зросли. Основна частина імпорту йде з ЄС, а міжнародна допомога останні два роки надходить переважно в євро.
Посилення ролі євро відображається і у структурі міжнародних резервів України. Кошти, які уряд отримує в євро, включаються до резервів.
"Протягом останніх років ми вже почали робити перші зміни - публікувати платіжний баланс та міжнародні резерви не тільки в доларах, але й у євро та гривні", - пояснив Ніколайчук.
Він уточнив, що зараз чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки головною залишається долар.
"Тобто питання ми активно вивчаємо, але сказати, що в нас є чіткий план, що завтра чи до кінця року ми плануємо змінити курсоутворюючу валюту, я поки не можу. Додам, що курсоутворююча валюта має бути одна, поки це долар", – сказав перший заступник голови Нацбанку.
Зараз офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу до долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Таким чином, долар є курсоутворючою валютою.
У процесі вступу до Європейського Союзу Україна візьме на себе зобов'язання перейти на євро та повністю відмовитися від гривні.