ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%: що стало причиною

Новость на русском →
Україна, Четвер 08 грудня 2022 14:00
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%: що стало причиною Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 9 грудня 2022 року. Також НБУ вирішив підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році", - сказав Пишний.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% із 3 червня 2022 року. Центробанк зберіг ставку на цьому рівні з 22 липня, а також з 9 вересня та з 21 жовтня.

Нагадаємо, у жовтні у річному вирахуванні інфляція в Україні прискорилася до 26,6%. Держстат оприлюднить дані за листопад 9 грудня.

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 25,2%. Інфляційні настрої бізнесу погіршуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Інфляція в Україні
NEWS
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
За місяць до ЗСУ на озброєння надійшло 7 БПЛА українського виробництва, - Резніков
DAILY
"Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько "Вигнання" ОПЗЖ та приціл на наступні вибори: чим живе Верховна рада під час війни