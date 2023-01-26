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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, попри уповільнення інфляції

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Україна, Четвер 26 січня 2023 14:02
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, попри уповільнення інфляції Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 27 січня 2022 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Пишний, оновлений прогноз передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до кінця першого кварталу 2024 року.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в 2022 році зросли на 26,6%, що менше за прогнози уряду, НБУ та міжнародних організацій.

В уряді очікували, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році. Офіційний прогноз Кабміну на 2023 рік залишається незмінним – 28%.

Національний банк України (НБУ) у жовтні прогнозував , що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. За прогнозом, 2023 року інфляція сповільниться до 20,8%, а 2024 року - до 9,4%.

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