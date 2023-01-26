НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%, несмотря на замедление инфляции
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 27 января 2022 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Пышный, обновленный прогноз предполагает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, до конца первого квартала 2024 года.
Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.
Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.
Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.
Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% с 3 июня 2022 года.
Напомним, потребительские цены в Украине в 2022 году выросли на 26,6%, что меньше прогнозов правительства, НБУ и международных организаций.
В правительстве ожидали, что инфляция в Украине составит 29,3% в 2022 году. Официальный прогноз Кабмина на 2023 год остается неизменным – 28,0%.
Национальный банк Украины (НБУ) в октябре прогнозировал, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. По прогнозу, в 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.