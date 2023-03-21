Банки можуть без проблем підвищити ставки за депозитами для населення навіть удвічі, - НБУ

Національний банк України активно працює з банками, щоб вони підвищували ставки за депозитами. Навіть зростання удвічі суттєво не вплине на банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової журналу " ТОП-100. Рейтинги найбільших ".

За її словами, зобов'язання у гривні в усій банківській системі у грудні в середньому коштували 6% річних.

"Навіть якщо банки підвищать ставки за депозитами до прийнятного з урахуванням інфляції рівня, то очікувати, що вартість фондування зросте суттєво, ми не можемо", - сказала вона.

Як зазначила Рожкова за сьогоднішньої пропорції, коли депозити населення в гривні становлять 15% всієї ресурсної бази у національній валюті, "підняття ставок за ними вдвічі суттєво не вплине на загальну вартість фондування".

Надлишкова ліквідність

"Якщо ж повернутися до вартості залучених банками коштів, то варто наголосити, що минулий рік характеризувався абсолютно неринковим і безпрецедентним збільшенням ліквідності у банківській системі", - повідомила Рожкова.

Кошти населення у гривні зросли від початку війни на 174 млрд грн, кошти юридичних осіб - на 120 млрд грн. Більшість цих коштів сконцентрована на поточних рахунках, тобто строкові депозити в цілому по системі скоротилися, розповіла вона.

За її словами, збільшення коштів відбулося Насамперед через те, що протягом 2022-го, від моменту повномасштабного вторгнення, наша фінансова система отримувала кошти ззовні. З одного боку, це 32,5 млрд доларів зовнішньої допомоги. З іншого - 400 млрд грн емісії від НБУ.

"Зазвичай фінансування видатків держави відбувається так: держава спочатку збирає кошти у вигляді податків, а потім їх перерозподіляє. І через це обсяг коштів в економіці зростає помірніше", - сказала вона.

Накопичення ризиків

Рожкова наголосила, що на поточних рахунках натепер осіли десятки мільярдів гривень.

"Сьогодні ми обмежуємо обсяги зняття коштів з гривневих рахунків до 100 тис. грн на день. Зрозуміло, що люди просто чекають моменту, коли адміністративні обмеження НБУ будуть зняті. Що відбудеться тоді? Є ризик, що весь цей гривневий навіс може піти у готівку, а потім на готівковий валютний ринок і на споживання через купівлю довгострокових товарів, насамперед імпортованих", - сказала перший заступник голови НБУ.

За її словами, "це не лише збільшить тиск на наші резерви та інфляцію, а може спричинити труднощі і з рівнем ліквідності окремих банків".