НБУ запропонував змінити назву "копійка" для історичної справедливості та дерусифікації

Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.
За його словами, саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. "Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет - це слово "шаг"", - додав він.
Як зазначили в прес-службі НБУ, назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.
У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України.
"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", - пояснили в прес-службі.
Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.
Зокрема, пропонується встановити, що:
Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.
Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд гривень, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд гривень.
На одного жителя України припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет.