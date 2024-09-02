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НБУ запропонував змінити назву "копійка" для історичної справедливості та дерусифікації

Фото: Копійку змінять на шаг (Віталій Носач, РБК-Україна).
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг". Це потрібно для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. "Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет - це слово "шаг"", - додав він.

Ідентичність монет

Як зазначили в прес-службі НБУ, назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

У часи Української революції 1917-1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України.

"Назва "копійка" має московське, імперське походження. В умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав", - пояснили в прес-службі.

Що потрібно зробити для заміни

Національний банк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін. У разі ухвалення Верховною Радою відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Зокрема, пропонується встановити, що:

  • співвідношення між "копійкою" та "шагом" дорівнюватиме 1:1;
  • НБУ розроблятиме дизайн та визначатиме порядок введення в обіг "шагів", а також порядок і строки вилучення з обігу "копійок".

Водночас НБУ не планує спеціально, через зміну назви,  вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Монети "копійка" та "шаг" перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.

 

Нагадаємо, станом на 1 липня 2024 року в готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд гривень, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд гривень.

На одного жителя України припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет.

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