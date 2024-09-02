НБУ предложил изменить название "копейка" для исторической справедливости и дерусификации

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. "У нас есть свое, чисто украинское, слово для определения мелких монет - это слово "шаг"", - добавил он.

Идентичность монет

Как отметили в пресс-службе НБУ, название "шаг" древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинском денежном обороте (с XVI – XVII вв.). Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины.

"Название "копейка" имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только во вражеских Украине государствах", - пояснили в пресс-службе.

Что нужно сделать для замены

Национальный банк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям. В случае принятия Верховной Радой соответствующих законов НБУ сможет перейти к практическому воплощению инициативы - чеканка и введение в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

В частности, предлагается установить, что:

соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1;

НБУ будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов", а также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.