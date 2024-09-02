RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ предложил изменить название "копейка" для исторической справедливости и дерусификации

Фото: Копейку сменят на шаг (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Это необходимо для восстановления исторической справедливости, дерусификации и возрождения национальных традиций

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. "У нас есть свое, чисто украинское, слово для определения мелких монет - это слово "шаг"", - добавил он.

Идентичность монет

Как отметили в пресс-службе НБУ, название "шаг" древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинском денежном обороте  (с XVI – XVII вв.). Это уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей.

Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины.

"Название "копейка" имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только во вражеских Украине государствах", - пояснили в пресс-службе.

Что нужно сделать для замены

Национальный банк разработал предложения по необходимым законодательным изменениям. В случае принятия Верховной Радой соответствующих законов НБУ сможет перейти к практическому воплощению инициативы - чеканка и введение в обращение украинских разменных монет, номинированных в шагах.

В частности, предлагается установить, что:

  • соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1;
  • НБУ будет разрабатывать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов", а также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

В то же время НБУ не планирует специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно. Гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги.

 

Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года в наличном обороте находится 2,7 млрд. шт. банкнот на общую сумму 793,5 млрд. гривен, а также 14,7 млрд. шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд. гривен.

На одного жителя Украины приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украиныгривні