ua ru
Пт, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ не планує міняти фіксований обмінний курс: є резерв тримати 36,6

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 вересня 2022 06:30
НБУ не планує міняти фіксований обмінний курс: є резерв тримати 36,6 Фото: офіційний курс долара залишатиметься стабільним (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Національний банк не планує міняти фіксований обмінний курс. Найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар.

Про це йдеться у відповіді Національного банку на запит РБК-Україна.

Наразі немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу. Національний банк має достатньо можливостей, щоб забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні.

Завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванню валютних обмежень та відкриттю "зернового коридору" зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку є значно стійкішою, ніж у червні-липні.

Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни більше 19 млрд доларів) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні для забезпечення курсової стабільності.

Нагадаємо, раніше Нацбанк пояснив причини коливань курсу долара на готівковому ринку України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
Навіщо Медведчук Росії: версії Буданова та Єрмака
Навіщо Медведчук Росії: версії Буданова та Єрмака
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю