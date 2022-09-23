НБУ не планує міняти фіксований обмінний курс: є резерв тримати 36,6

Національний банк не планує міняти фіксований обмінний курс. Найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар.

Про це йдеться у відповіді Національного банку на запит РБК-Україна .

Наразі немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу. Національний банк має достатньо можливостей, щоб забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні.

Завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванню валютних обмежень та відкриттю "зернового коридору" зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку є значно стійкішою, ніж у червні-липні.

Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни більше 19 млрд доларів) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні для забезпечення курсової стабільності.