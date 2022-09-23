НБУ не планує міняти фіксований обмінний курс: є резерв тримати 36,6
Національний банк не планує міняти фіксований обмінний курс. Найближчим часом він залишатиметься на рівні 36,6 гривень за долар.
Про це йдеться у відповіді Національного банку на запит РБК-Україна.
Наразі немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу. Національний банк має достатньо можливостей, щоб забезпечувати фіксацію офіційного курсу на поточному рівні.
Завдяки коригуванню офіційного курсу в липні, калібруванню валютних обмежень та відкриттю "зернового коридору" зараз ситуація на міжбанківському валютному ринку є значно стійкішою, ніж у червні-липні.
Ці заходи разом із надходженням міжнародної допомоги (загалом із початку війни більше 19 млрд доларів) дають змогу утримувати обсяг міжнародних резервів на відносно достатньому рівні для забезпечення курсової стабільності.
Нагадаємо, раніше Нацбанк пояснив причини коливань курсу долара на готівковому ринку України.
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