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НБУ запретил россиянам участвовать в управлении финансовыми компаниями

Фото: НБУ запретил россиянам участвовать в управлении финансовыми компаниями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины запретил россиянам участвовать в управлении страховыми, лизинговыми, финансовыми, факторинговыми компаниями. Это касается держателей более 10% акций, постоянно проживающих в РФ, граждан РФ и российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, россиянам запрещено прямо или косвенно пользоваться правом голоса и участвовать в управлении компанией до отмены военного положения в Украине.

Поставщики финансовых услуг могут обратиться в Национальный банк для назначения доверенного лица, которому можно передать право их голоса.

Для этого необходимо представить предложения по не менее двух кандидатур, а также документы для идентификации таких физических лиц и оценки их деловой репутации. Доверенными лицами не могут быть граждане РФ и лица, имеющие постоянное место жительства в РФ.

Решение о назначении доверенного лица будет приниматься НБУ в течение 30 рабочих дней в случае представления полного пакета документов и соответствия требованиям к доверенному лицу, определенным регулятором.

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Национальный банк Украины